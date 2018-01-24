Gazişehir Gaziantep hedefe kilitlendi!

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının ilk haftasında galip gelen takımını kutladı.
Aldıkları sonucun yanı sıra yapılan mücadeleden de memnun olduklarını dile getiren Konukoğlu, "İnşallah bundan sonraki maçlarda aynı mücadeleyi devam ettirerek, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.
Teknik direktör Erkan Sözeri de 3-0 kazandıkları Samsunspor maçında iyi oynayan ve oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.
Çok fazla pozisyona girdiklerini ve bazılarını gole çeviremediklerini aktaran Sözeri, şunları kaydetti:
"Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Rakip kim olursa olsun, saygı duyarak ciddiyetimizden ödün vermeden ilerlememiz gerekiyor. Bunu başardığımızda hedeflenen noktalara kısa sürede ulaşabiliriz."
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