﻿
Gazişehir Gaziantep hedefe kilitlendi!
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HEDEFE KİLİTLENDİ!

Gazişehir Gaziantep hedefe kilitlendi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Konukoğlu, hedefleri olan Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını söyledi.

385 Okunma

Konukoğlu, yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının ilk haftasında galip gelen takımını kutladı.

Aldıkları sonucun yanı sıra yapılan mücadeleden de memnun olduklarını dile getiren Konukoğlu, "İnşallah bundan sonraki maçlarda aynı mücadeleyi devam ettirerek, hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Erkan Sözeri de 3-0 kazandıkları Samsunspor maçında iyi oynayan ve oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Çok fazla pozisyona girdiklerini ve bazılarını gole çeviremediklerini aktaran Sözeri, şunları kaydetti:

"Tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Rakip kim olursa olsun, saygı duyarak ciddiyetimizden ödün vermeden ilerlememiz gerekiyor. Bunu başardığımızda hedeflenen noktalara kısa sürede ulaşabiliriz."
Gazişehir Gaziantep FK 3 - Samsunspor 0
İşte Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bursaspor'dan Gazişehir Gaziantep’e transfer
1. Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı
Sözeri transfer istiyor
Gazişehir Gaziantep FK 1 - Çaykur Rizespor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿