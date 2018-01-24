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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Karacabey Birlikspor'da
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FENERBAHÇE'NİN ESKİ GOLCÜSÜ KARACABEY BİRLİKSPOR'DA

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Karacabey Birlikspor'da

Karacabey Birlikspor, Turgutluspor'da forma giyen forvet Aziz Ceylan ile sözleşme imzaladı. 

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İmza töreninde konuşan Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Birlikspor Şeref Başkanı Ali Özkan, ”Aziz Ceylan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Gelecek vaat eden bir oyuncu. Bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.


1996 doğumlu olan Aziz Ceylan, futbola Fenerbahçe’de başladı. Aziz Ceylan, Fenerbahçe forması altında 2014-15 sezonunda Ziraat Türkiye kupasında 2 maça çıkmıştı. Genç oyuncu Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Altay, İstanbulspor ve Turgutluspor formalarını giydi.

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