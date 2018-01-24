Menajer ücretlerine sınırlama yolda!

UEFA'nın bünyesindeki Profesyonel Futbol Strateji Konseyi (PFSC) tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen toplantıda, menajerlerin transferlerden elde ettiği yüksek ücret masaya yatırıldı.
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, son dönemde menajerlerin transferlerden normalin üzerinde gelir elde ettiği hatırlatılarak, "PFSC, menajerlik ücretlerine sınır getirildiği, şeffaf ve kural ihlali durumunda gereken cezanın verildiği bir düzen kurulmasını isteyen menajerlerle aynı görüşü paylaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu durumu kontrol altına alabilme amacıyla menajer ücretlerine kısıtlama getirilmesi, lüks veya transfer vergisi gibi yeni önlemlerin alınmasının planlandığı, yürürlüğe girecek kararların gelecek aylarda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, Arsenal'den Şilili futbolcu Alexis Sanchez'i transfer ederken menajeri Fernando Felicevich'e 15 milyon sterlin ödediği öne sürülmüştü. Yine Manchester United'ın, 2016 yılında kadrosuna kattığı Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola'ya 24 milyon sterlin ödeme yaptığı iddia edilmişti.
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