Ankaragücü'nde kongre heyecanı

Sarı-lacivertli kulübün, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yarın saat 14.00'te gerçekleştireceği ve mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in şu ana kadar tek başkan adayı olduğu genel kurulda, çoğunluk aranmayacak.
Başkent kulübünün 17 Ocak'ta planladığı genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
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