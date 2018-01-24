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Ankaragücü'nde kongre heyecanı
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ANKARAGÜCÜ'NDE KONGRE HEYECANI

Ankaragücü'nde kongre heyecanı

TFF 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nün olağan genel kurulu 25 Ocak Perşembe günü yapılacak.

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Sarı-lacivertli kulübün, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yarın saat 14.00'te gerçekleştireceği ve mevcut başkan Mehmet Yiğiner'in şu ana kadar tek başkan adayı olduğu genel kurulda, çoğunluk aranmayacak.

Başkent kulübünün 17 Ocak'ta planladığı genel kurul, çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti.
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