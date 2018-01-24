Demba Ba'dan Fikret Orman'a çağrı!

Geçen sezonun ikinci yarısını Siyah-Beyazlılar’da kiralık olarak geçiren Demba Ba, sol bacağındaki sakatlık sebebiyle yeni dönemde kulübü Shanghai Shenhua’yla maça çıkamamıştı.
Tedavi sürecini atlatıp sağlığına yeniden kavuşan tecrübeli futbolcunun, önceki gün Başkan Fikret Orman’ı telefonla aradığı öğrenildi. Ba’nın, “Yuvamı çok özledim. Beşiktaş’a dönmek istiyorum. Beni alır mısınız?” sözlerini kullandığı görüşmede Başkan’ın, “Bonservisini al, kapımız sana açık” cevabını verdiği kaydedildi. (Fanatik)
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