İşte Beşiktaş'ın forvetteki yeni gözdesi!

Cenk Tosun’u Everton’a gönderen Beşiktaş, yerine oyuncu arayışlarına başladı. Forvet pozisyonu için bir çok adayı gündeminde tutan siyah-beyazlıların son olarak Sporting’den Seydou Doumbia’ya yöneldiği ortaya çıktı.
Portekiz’in O Jogo gazetesinde bugün yayınlanan habere göre Beşiktaş, futbolcuyu kiralık olarak almak üzere yeşil-beyazlılara teklifte bulundu. Sporting’in geçtiğimiz günlerde santrfor Fredy Montero’yu kadrosuna kattığı hatırlatılırken, Doumbia’nın artık Jorge Jesus’un planlarından yer almadığı aktarıldı.
Fildişi Sahilli futbolcunun yıllık 1.9 milyon eruoluk ücretiyle ayrıca takımın en çok kazanan futbolcusu durumunda olduğu, bu ücretten kurtulmak adına da gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi. Bu sezon ligde sadece 7 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu toplamda 17 karşılaşmada görev aldı, 7 gol attı.
Bu gelişmelerin ardından Portekiz ekibinin oyuncuyu bonservisle satmak istediğini ilettiği bildirildi. Beşiktaş kiralık teklifine henüz yanıt alamadığı ve cevap beklendiği belirtildi. (Millliyet)
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