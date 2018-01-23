Deplasmanda iyi gidişata devam etmek istiyoruz

"Devre arasında iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. İkinci yarıya, kaldığımız yerden devam etme isteğiyle başladık. Maçta sadece golleriyle bize galibiyeti getiren atan Burak, Hüseyin , Alaaddin değil ter döken tüm oyuncularımın büyük payı vardı. Tüm oyuncularımı üstün gayretlerinden dolayı kutluyorum. Bu galibiyet hem ikinci yarıya iyi bir başlangıç hem de 10 maç olan yenilmezlik serimizi 11 maça çıkarmak adına da önemliydi.

Maçta üstün olan taraf bizdik. Savunmada pozisyon vermedik diyebilirim. Yediğimiz gol haricinde kalemizde bir tehlike yaşamadık. Genç ve dinamik bir takımız ve bunun avantajını kullanmasını iyi bildik. 90 dakika galibiyeti isteyen, sahada basılmadık yer bırakmayan oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Böylesine genç, yetenekli ve karakterli bir ekiple çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum.

Başkanımız da soyunma odasında yaptığı konuşmayla takımımıza moral verdi ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Hem başkanımız hem yönetimimiz bizi hem içeride hem dışarıda oynadığımız maçlarda yalnız bırakmıyor. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Haftaya Kırklarelispor ile oynayacağız. Deplasmandaki olumlu grafiğimizi devam ettirmek için maça çıkacağız. Çağrı Bülbül, Burak Çolak ve Fethi Özer maalesef bu maçta sahadaki yerlerini alamayacak ancak biz 11 kişilik bir takım değiliz. Onların yerine oynayacak futbolcularım da en az onlar kadar katkı verecektir."