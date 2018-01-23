Atiker Konyaspor hazırlıkları başladı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19.hafta maçında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği , maç hazırlıklarına bu akşam yaptığı tek antrenmanla başladı. Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra pas koordinasyon çalışması yaptı. Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan dara alanda çift kale maç ile noktalandı.