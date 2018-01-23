Yılın Erkek Voleybolcusu Hakkı

Bu yıl 16. kez düzenlenen Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu Türk Voleybulunun 3 ödül kazandığı organizasyonda Halkbank’tan Hakkı Çapkınoğlu, Yılın Erkek Voleybolcusu ödülüne layık görüldü.
Geçtiğimiz sezonun “En İyi Orta Oyuncusu” seçilen Hakkı Çapkınoğlu, Yılın Erkek Voleybolcusu ödüünü almaktan mutlu ve gururlu olduğunu diye getirdi.
Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı ve aynı takmımın milli pasörü Naz Aydemir de voleybol adına ödüle layık görüldü.
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