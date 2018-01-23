Erol Bulut'tan transfer müjdesi

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde Süper Lig'in 19. haftasında konuk edecekleri Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta deplasmanda Osmanlıspor maçında 2 puan kaybettiklerini, bundan dolayı üzgün olduklarını kaydeden Bulut, deplasmanda alınan bir puanın ise altın değerinde olduğunu belirtti.

Maçı kazanmaları halinde alt sıralardan daha da uzaklaşacaklarını aktaran Bulut, "Söylediğim gibi takım iyi oynadı, iyi defans yaptık. Yine 4-5 tane gol pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Önemli olan o pozisyonlara girebilmek. Önümüzdeki maçlarda bunu düzelteceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Takımın transfere ihtiyacı olduğunu her zaman dile getirdiğini anlatan Bulut, kalitenin artması için kaliteli oyunculara ihtiyacın olduğunu ifade etti.

Bazı mevkilere transferin gerektiğine değinen Bulut, şöyle konuştu:

"Maalesef bu transferler gecikti. En geç 5 Ocak'a kadar iki transferin gelmesini umuyordum. Bu gerçekleşmedi. Diğer taraftan da futbolcu gönderemiyorsunuz, takım bulamıyor. O yüzden devre arası transfer yapmak kolay değil. Şu an birkaç futbolcuya yakınız. Tahmin ediyorum kısa zamanda bir ya da iki transfer gerçekleştireceğiz."

Kulübü bırakıp gitmeyeceğini, böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Bulut, her zaman sözünün arkasında olduğunu dile getirdi.

Tüm maçlara olduğu gibi Sivasspor'a da aynı titizlikle hazırlandıklarını kaydeden Bulut, iyi ekibe karşı zor bir maça çıkacaklarını ve galibiyet istediklerini sözlerine ekledi.