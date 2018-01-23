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Iniesta'dan Arda'ya veda mesajı
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INİESTA'DAN ARDA'YA VEDA MESAJI

Iniesta'dan Arda'ya veda mesajı

 Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Andres Iniesta, takımdan ayrılan Arda Turan ve Rafinha için veda mesajı yayımladı.

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Iniesta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ve Inter'e imza atan Rafinha ile çektirdiği fotoğraflara yer vererek, "Yeni takımlarınızda iyi şanslar dostlarım. Sizin için en iyisini diliyorum." yorumunda bulundu.

Sosyal medya üzerinden Iniesta'ya cevap veren Arda Turan ise "Teşekkürler efsane. Seninle yan yana oynamak bir ayrıcalıktı." ifadesini kullandı.

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