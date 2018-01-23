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Ntvspor satılıyor
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NTVSPOR SATILIYOR

Ntvspor satılıyor

Ntvspor satışında son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre Doğuş Yayın Grubu NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya vardı.

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Doğuş Yayın Grubu bünyesinde bulunan NTV Spor’ın satışı için Discovery Channel ile anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasındaki imzanın saatler içinde atılacağı öğrenildi. Son imzaların atılacağı toplantıda taraf avukatları hazır bulunuyor.

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