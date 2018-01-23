Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği'nde...

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz ile güçlendiren Gençlerbirliği, 10 numara mevkisine aradığı futbolcuyu buldu.
Stéphane Sessègnon'u menajeri ile birlikte Ankara'ya getiren ve sağlık kontrolünden geçiren Gençlerbirliği, şartlarda anlaşarak oyuncuyu 1.5 senelik kadrosuna kattı.
33 yaşındaki Benin'li futbolcunun yarın takım ile ilk antrenmana çıkacağı öğrenildi.
detaylar az sonra
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