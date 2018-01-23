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Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği'nde...
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STEPHANE SESSEGNON, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE...

Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği'nde...

Gençlerbirliği, Stéphane Sessègnon ile 1.5 yıllık anlaştı...

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Devre arası transfer döneminde kadrosuna Aydın Karabulut ve Deniz Yılmaz ile güçlendiren Gençlerbirliği, 10 numara mevkisine aradığı futbolcuyu buldu.

Stéphane Sessègnon'u menajeri ile birlikte Ankara'ya getiren ve sağlık kontrolünden geçiren Gençlerbirliği, şartlarda anlaşarak oyuncuyu 1.5 senelik kadrosuna kattı. 

33 yaşındaki Benin'li futbolcunun yarın takım ile ilk antrenmana çıkacağı öğrenildi.

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2
Profesor Oklitus
23 Ocak 201818:39
Hleb ile hic bir ilgisi yok. Hleb dedigin 34 tu ama Barcelona Arsenal derken seckin kuluplerde ilk 11 lerde baslamis ve serefler kazanmis oyuncuydu. Sessegnon Ankarada kari kiz alem ortaminda bol bol gol atar. Piyasada alinmaya deger tek Sessegnon bu degil yegeni Ryan dir onada kulubu satsak para yetmez.
1
060
23 Ocak 201818:23
Hleb gibi ise iyidir. Birde selçuk şahin tarzı oyuncu lazım.
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