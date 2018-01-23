﻿
Osmanlıspor'dan Larin açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR'DAN LARİN AÇIKLAMASI

Osmanlıspor'dan Larin açıklaması

Osmanlıspor başkanı Sadık Dik, Kulüpler Birliği başkanlığı için adayının Beşiktaş başkanı Fikret Orman olduğunu açıkladı. Dik ayrıca transfer gündemleri hakkında konuşurken bir çok önemli bilgi verdi.

226 Okunma

Osmanlıspor başkanı Sadık Dik, Kulüpler Birliği başkanlığı için adayının Beşiktaş başkanı Fikret Orman olduğunu açıkladı. Dik ayrıca transfer gündemleri hakkında konuşurken bir çok önemli bilgi verdi. Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Sadık Dik şu ifadeleri kullandı

"Öncelikle şehitlerimiz var ülkemizin başı sağolsun. Ben başkan adayı olmam ama biz gönülden destekliyoruz sayın Fikret Orman'ı ve orada görmek isteriz. Canı gönülden bizde destekleriz. Birlikte çalıştık, zaman zaman toplantılara katıldık. Vermiş olduğu fikirlerle ufkumuzu açılıyor. Sayın başkan Kulüpler birliği toplantılarında söz geldiğinde güzel konuşmalar yapıyor. Yakından tanıdığım için öneriyorum kendisini."

'Kiralık olarak Larin transferi olabilir'

"Biz geçen sezonki performansı yakalamak istiyoruz. Futbol bu oluyor bazen ama Galatasaray maçına iyi hazırlandık. Galip gelen taraf biz oluruz inşallah. Bizimde görüştüklerimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Henüz bir netlik yok ama inşallah bir iki oyuncuyu kadroya katmak istiyoruz bu isim kiralık olarak Larin de olabilir"

"Musa Çağıran değerli bir oyuncumuz onu bırakmak istemiyoruz. Zaman zaman geçen sene Beşiktaş istedi ama olabilir kendine gelen teklifleri bize bildirirse cevaplıyoruz." ifadelerini kullandı

ETİKETLER #Osmanlıspor
Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'ten Orman'a destek mesajı
Osmanlıspor'da Galatasaray mesaisi
Trabzonspor taraftarı bilet kuyrukları oluşturdu
Osmanlıspor'da 2 eksik
1
Başkent ekipleri bu sezon ilk kez...
Osmanlıspor 0 - Evkur Y.Malatyaspor 0
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿