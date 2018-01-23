Atatürk Kupası 10 yıl sonra yeniden başlıyor

Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki Türk futbol kulüpleri ve buralarda faaliyet gösteren gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Berlin Büyükelçiliği'nin himayesinde Atatürk Kupası'nın yeniden düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, salon müsabakaları şeklinde gerçekleştirilecek ve girişlerin ücretsiz olacağı turnuvanın ilk ayağının, her başkonsolosluğun kendi görev bölgesinde bulunan takımların yapacağı müsabakalardan oluşacağı bildirildi. İlk turnuvanın birincisi olan takımların, bağlı bulundukları başkonsolosluğu temsil etmek için bölge final maçlarına katılmaya hak kazanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Frankfurt Başkonsolosluğu görev bölgesini kapsayan ilk turnuvanın 28 Ocak'ta Paul-Hindemith Okulu'nun spor salonunda saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceği bilgisi verildi.
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