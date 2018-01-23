﻿
Atatürk Kupası 10 yıl sonra yeniden başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATATÜRK KUPASI 10 YIL SONRA YENİDEN BAŞLIYOR

Atatürk Kupası 10 yıl sonra yeniden başlıyor

Almanya'da 1977-2008 yıllarında düzenlenen futbol turnuvası Atatürk Kupası, 10 yıl sonra yeniden başlayacak.

387 Okunma

Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'daki Türk futbol kulüpleri ve buralarda faaliyet gösteren gençler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Berlin Büyükelçiliği'nin himayesinde Atatürk Kupası'nın yeniden düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, salon müsabakaları şeklinde gerçekleştirilecek ve girişlerin ücretsiz olacağı turnuvanın ilk ayağının, her başkonsolosluğun kendi görev bölgesinde bulunan takımların yapacağı müsabakalardan oluşacağı bildirildi. İlk turnuvanın birincisi olan takımların, bağlı bulundukları başkonsolosluğu temsil etmek için bölge final maçlarına katılmaya hak kazanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Frankfurt Başkonsolosluğu görev bölgesini kapsayan ilk turnuvanın 28 Ocak'ta Paul-Hindemith Okulu'nun spor salonunda saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirileceği bilgisi verildi. 

ETİKETLER
Deplasmanda iyi gidişata devam etmek istiyoruz
Atiker Konyaspor hazırlıkları başladı
Yılın Erkek Voleybolcusu Hakkı
Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik'ten Orman'a destek mesajı
2
Stephane Sessegnon, Gençlerbirliği'nde...
Osmanlıspor'da Galatasaray mesaisi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿