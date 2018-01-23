Fenerbahçe 8 eksikle çalıştı!

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına açık olarak yapılan antrenmanda sakatlıkları bulunan Giuliano, Şener, Janssen, Yiğithan, Uygar ve Neto'nun yanı sıra izinli olan Dirar yer almadı. Martin Skrtel ise tedbir amaçlı dinlendirildi. Düz koşuyla başlayan ve istasyon koşularıyla devam eden antrenman, daha sonra orta-şut çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Sarı-lacivertliler, zorlu Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.