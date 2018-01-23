Fikret Orman adaylığını açıkladı

Osmanlıspor, Kayserispor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un da aralarında bulunduğu bazı Anadolu takımlarının Fikret Orman’ı başkanlık konusunda ikna ettiği öğrenildi.

Orman da bu isteklere kayıtsız kalmadı ve Kulüpler Birliği başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlık seçimi 1 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

