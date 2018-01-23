Osmanlıspor'da Galatasaray mesaisi

Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, koordinasyon, çabukluk ve kuvvete dayalı istasyon çalışmasıyla devam etti.
Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda isabetli pas organizasyonu üzerinde duran mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Ceyhun Gülselam, Raheem Lawal ve genç futbolcu Ali Eren İyican, idmana katılmadı.
Osmanlıspor, yarın basına kapalı gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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