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Sivas Belediyesi'nden ilginç Robinho paylaşımı!
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SİVAS BELEDİYESİ'NDEN İLGİNÇ ROBİNHO PAYLAŞIMI!

Sivas Belediyesi'nden ilginç Robinho paylaşımı!

Sivas Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, Robinho için "hoş geldin" mesajı paylaşıldı.

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Sivasspor ile prensip anlaşmasına varan Robinho, kentte yoğun ilgi gördü. Sivas Belediyesi, sosyal medya hesabından yıldız oyuncu için farklı bir "hoş geldin" mesajı yayımladı.

Mesajda, "Sevgili Robinho, Sivas Belediyesi mücavir alanları içerisine hoş geldin. Seninle fotoğraf çektirmek ve imza almak için acele etmiyoruz. Nasıl olsa su, doğal gaz ve kentkart abonelik işlemleri için bize geleceksin." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Sivas Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan mizansende, Robinho'nun resminin yerleştirildiği "+1 Robinho=336001" yazan nüfus tabelası yer aldı.
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