Gençlerbirliği'nin 10 numarası Ankara'da...

İlhan Cavcav sezonunda zor günler geçiren Gençlerbirliği, devre arasında da taraftarı mutlu edecek transfer yapamamıştı.
Özellikle 8 ve 10 numara bölgesindeki sıkıntıyı çözemeyen Gençlerbirliği, aradığı futbolcuyu buldu.
Yaklaşık 20 gündür temasta olduğu Stéphane Sessègnon'u Ankara'ya getiren Gençlerbirliği, oyuncu ve menajeri ile şartları görüşüyor.
Bonservis bedeli olmayan oyuncu Fransa 1'nci liginde 15 maça çıkıp 1 gol attı.
Paris Saint Germain, Sunderland, West Brom gibi büyük kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki Batı Afrikalı futbolcu ile anlaşma sağlandığı durumda bugün resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.
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