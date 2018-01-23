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Gençlerbirliği'nin 10 numarası Ankara'da...
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN 10 NUMARASI ANKARA'DA...

Gençlerbirliği'nin 10 numarası Ankara'da...

Gençlerbirliği, aradığı 10 numarayı buldu, Ankara'ya getirdi...

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İlhan Cavcav sezonunda zor günler geçiren Gençlerbirliği, devre arasında da taraftarı mutlu edecek transfer yapamamıştı.

Özellikle 8 ve 10 numara bölgesindeki sıkıntıyı çözemeyen Gençlerbirliği, aradığı futbolcuyu buldu.

Yaklaşık 20 gündür temasta olduğu Stéphane Sessègnon'u Ankara'ya getiren Gençlerbirliği, oyuncu ve menajeri ile şartları görüşüyor.

Bonservis bedeli olmayan oyuncu Fransa 1'nci liginde 15 maça çıkıp 1 gol attı.

Paris Saint Germain, Sunderland, West Brom gibi büyük kulüplerde forma giyen 33 yaşındaki Batı Afrikalı futbolcu ile anlaşma sağlandığı durumda bugün resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi.

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6
Hamit Guler
23 Ocak 201818:29
Pazarlamaci ve Hortumcunun sON numarasi.
5
nöri gantar
23 Ocak 201817:32
Bülent dayı,sen bu junyor cavcava hiç uyarıda bulunmuyon mu?Göz göre göre yanlışları yapıyolar,ondan sonrada canderdindeyiz diyo şişko sivaslıyla yüksek zekalı junyor cavcav.Adamlara akıl veriyoruz bedava sözümüzü dinlemiyolar.Ben Gb deüye falan değilim hiç bir yakınımda yok.
4
Şakir
23 Ocak 201816:45
4 ay sonra 34 yaşında. Jübile yapmaya gelmiş. Yeni bir menajer kazığı. Hem de kulüp içindeki menajerlerin menajerinin kazığı. Adam 10 numara ama sadece 1 gol, 2 asisti var. Bu ne biçim 10 numara ?
3
Abdurahman Kirmizi
23 Ocak 201815:55
Verdiginiz paraya yazik. 10 numara falan degil iki pasi atacak teknigi yok. Dominant takimlarda oynayabilir Genclerbirligine yaramaz.
2
GURBETCI
23 Ocak 201815:54
PES 2008 de ne oyuncuydu be zamaninda... sahane depar atardi... mükemmel calimlari vardi... (10 yil önce).
1
nöri gantar
23 Ocak 201815:47
yukardaki yazıyı okudum ve ıskarta çöp topçu olduğunu anladım.bonservis bedeli yok,yaşı 33 ,15 maçta 1 gol atmış.ben çöp topçuyum diye bağırıyor.kafası çalışmayan başkan ve şişko sivaslı da buna topçu diyor.transfer etmeye çalışıyor.bunlar ne zaman akıllanacak?
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