Gençlerbirliği'nin 10 numarası Ankara'da...

Site Yorumları

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6 Hamit Guler 23 Ocak 201818:29 Pazarlamaci ve Hortumcunun sON numarasi.

5 nöri gantar 23 Ocak 201817:32 Bülent dayı,sen bu junyor cavcava hiç uyarıda bulunmuyon mu?Göz göre göre yanlışları yapıyolar,ondan sonrada canderdindeyiz diyo şişko sivaslıyla yüksek zekalı junyor cavcav.Adamlara akıl veriyoruz bedava sözümüzü dinlemiyolar.Ben Gb deüye falan değilim hiç bir yakınımda yok.

4 Şakir 23 Ocak 201816:45 4 ay sonra 34 yaşında. Jübile yapmaya gelmiş. Yeni bir menajer kazığı. Hem de kulüp içindeki menajerlerin menajerinin kazığı. Adam 10 numara ama sadece 1 gol, 2 asisti var. Bu ne biçim 10 numara ?

3 Abdurahman Kirmizi 23 Ocak 201815:55 Verdiginiz paraya yazik. 10 numara falan degil iki pasi atacak teknigi yok. Dominant takimlarda oynayabilir Genclerbirligine yaramaz.

2 GURBETCI 23 Ocak 201815:54 PES 2008 de ne oyuncuydu be zamaninda... sahane depar atardi... mükemmel calimlari vardi... (10 yil önce).