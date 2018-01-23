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Sivasspor'un yeni transferi Robinho Sivas'a ulaştı!
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SİVASSPOR'UN YENİ TRANSFERİ ROBİNHO SİVAS'A ULAŞTI!

Sivasspor'un yeni transferi Robinho Sivas'a ulaştı!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni transferi Robinho’ya kavuştu.

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Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu, sabah saatlerinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sivas’a gitti.

Robinho Sivas’ta, imza töreni 16:30’da

Sivas’a ayak basan ünlü futbolcunun imza töreni ile ilgili detaylar da netleşti. Sivasspor’un yıldız transferi için Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da imza töreni düzenlenecek. (AJANSSPOR)
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