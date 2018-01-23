Sivasspor'un yeni transferi Robinho Sivas'a ulaştı!

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu, sabah saatlerinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sivas’a gitti.
Sivas’a ayak basan ünlü futbolcunun imza töreni ile ilgili detaylar da netleşti. Sivasspor’un yıldız transferi için Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da imza töreni düzenlenecek. (AJANSSPOR)
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