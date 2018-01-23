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Trabzonspor taraftarı bilet kuyrukları oluşturdu
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TRABZONSPOR TARAFTARI BİLET KUYRUKLARI OLUŞTURDU

Trabzonspor taraftarı bilet kuyrukları oluşturdu

Trabzonspor’un hafta sonu karşılaşacağı Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıkarıldı. İlk günde taraftarlar bilet gişeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Trabzonspor’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, pazar akşamı oynanacak olan Fenerbahçe maçı biletlerinin satışa çıkarıldığı belirtildi. Taraftarların aynı coşku ve heyecanla tribünleri doldurmaya davet edildiği açıklamada bilet fiyatlarına yer verildi. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte taraftarlar gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Meydan bilet satış noktasında taraftarlar bilet alabilmek için sırada bekledi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle;
Kategori 6 (Kale Arkaları) 40 TL
Kategori 5 (Doğu 3) 60 TL
Kategori 4 (Doğu 2) 70 TL
Kategori 3 (Doğu 1) 80 TL
Kategori 2 (Batı 2 ) 100 TL
Kategori 1 (Batı 1) 110 TL
VIP Silver 250 TL
VIP Gold 300 TL
Platinum A-C Blok ?400 TL
Platinum B Blok 425 TL

 

 

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