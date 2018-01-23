Gençlerbirliği'nin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci yarı müsabakalarını Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynayacak olan Gençlerbirliği'nin iç sahada oynayacağı maçlar için kombine bilet fiyatları belli oldu.
Maraton, Kapalı ve VIP A tribünü olarak 3 bölümde satışa sunulan biletler bugün satışa çıkacak. Maçı maraton tribüne izlemek isteyen seyircilerin ödeyeceği tutar 100 TL olurken, kapalı tribün 150 TL VE VIP A tribün ise 300 tl olacak.
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