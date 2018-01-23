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Gençlerbirliği'nin bilet fiyatları belli oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nin bilet fiyatları belli oldu

Gençlerbirliği'nin 19 Mayıs Stadyumu'nda iç sahada oynayacağı maçların bilet fiyatları belli oldu.

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Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci yarı müsabakalarını Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynayacak olan Gençlerbirliği'nin iç sahada oynayacağı maçlar için kombine bilet fiyatları belli oldu.

Maraton, Kapalı ve VIP A tribünü olarak 3 bölümde satışa sunulan biletler bugün satışa çıkacak. Maçı maraton tribüne izlemek isteyen seyircilerin ödeyeceği tutar 100 TL olurken, kapalı tribün 150 TL VE VIP A tribün ise 300 tl olacak.
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