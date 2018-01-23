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Galatasaray'ın konuğu Dinamo Kursk
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GALATASARAY'IN KONUĞU DİNAMO KURSK

Galatasaray'ın konuğu Dinamo Kursk

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 13. haftasında Galatasaray, 24 Ocak Çarşamba günü Rusya temsilcisi Dinamo Kursk'u konuk edecek.

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Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden ve 6 mağlubiyet alan Galatasaray, 5. sırada bulunuyor. Dinamo Kursk ise grupta oynadığı 12 müsabakayı da kazanarak 1. sırada yer alıyor.

Galatasaray, Dinamo Kursk ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 102-45 yenilmişti.

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