Galatasaray'ın konuğu Dinamo Kursk

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.
Grupta oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden ve 6 mağlubiyet alan Galatasaray, 5. sırada bulunuyor. Dinamo Kursk ise grupta oynadığı 12 müsabakayı da kazanarak 1. sırada yer alıyor.
Galatasaray, Dinamo Kursk ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada 102-45 yenilmişti.
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