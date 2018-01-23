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Galatasaray'da fatura Ndiaye'ye kesildi!
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GALATASARAY'DA FATURA NDİAYE'YE KESİLDİ!

Galatasaray'da fatura Ndiaye'ye kesildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen Badou Ndiaye'yi gözden çıkardı. 

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Hücuma hiç katkı vermemesi ve orta sahada çok top ezmesi nedeniyle gözden düşen Ndiaye'ni yerine Terim'in oyuncu arayışında olduğu kaydedildi. Ndiaye dün de Kayserispor karşısında yaptığı top kayıpları ile dikkat çekti. Bu arada Fatih Terim'in 7.5 milyon euro'ya alınan Badou Ndiaye'yi buna yakın bir rakama serbest bırakmayı düşünüyor. (Fotomaç)

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