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Kayserispor 1 - Galatasaray 3
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KAYSERİSPOR 1 - GALATASARAY 3

Kayserispor 1 - Galatasaray 3

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kayserispor ile Galatasaray Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

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Kayserispor 1 - Galatasaray 3

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kayserispor ile Galatasaray Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru (77' Asamoah Gyan), Atila Turan (46' William De Amorim), Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin (46' Güray Vural), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (60' Tolga Ciğerci), Yasin Öztekin (70' Sinan Gümüş), Selçuk İnan (66' Ryan Donk), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

Goller: DK 12: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 19: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 52: Umut Bulut (Kayserispor), DK 90: Garry Rodrigues (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 20: Fernando Boldrin (Kayserispor), DK 29: Umut Bulut (Kayserispor)

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