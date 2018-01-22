Kayserispor 1 - Galatasaray 3
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kayserispor ile Galatasaray Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru (77' Asamoah Gyan), Atila Turan (46' William De Amorim), Tiago Lopes, Ryan Mendes, Fernando Boldrin (46' Güray Vural), Şamil Cinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Sofiane Feghouli (60' Tolga Ciğerci), Yasin Öztekin (70' Sinan Gümüş), Selçuk İnan (66' Ryan Donk), Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek
Goller: DK 12: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 19: Eren Derdiyok (Galatasaray), DK 52: Umut Bulut (Kayserispor), DK 90: Garry Rodrigues (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 20: Fernando Boldrin (Kayserispor), DK 29: Umut Bulut (Kayserispor)
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