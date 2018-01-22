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Denizlispor 3 - Adanaspor 1
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DENİZLİSPOR 3 - ADANASPOR 1

Denizlispor 3 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 18. haftasında Denizlispor ile Adanaspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 3-1 kazandı.

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Denizlispor 3 - Adanaspor 1

TFF 1.Lig 18. haftasında Denizlispor ile Adanaspor Denizli Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 3-1 kazandı.

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Canberk Aydın, Burak Altıparmak, Cihan Özkaymak (68' İsmail Haktan Odabaşı), Hasan Kılıç (64' Berkan Afşarlı), Barış Örücü (87' Taşkın İlter), Leandro Kappel, Alperen Babacan, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Renan Diniz, Vladimir Koman (80' Berkan Yıldırım), Tevfik Altındağ (62' Bahattin Köse), Bekir Yılmaz, Magaye Gueye (86' Ahmet Bahçıvan), Oğuz Han Aynaoğlu, Roni Gleison

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral, Sarperbarış Saka

Goller: DK 45: Barış Örücü (Denizlispor), DK 71: Berkan Afşarlı (Denizlispor), DK 73: Bahattin Köse (Adanaspor), DK 77: Berkan Afşarlı (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 14: Leandro Kappel (Denizlispor), DK 38: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 66: Roni Gleison (Adanaspor), DK 76: Berkan Afşarlı (Denizlispor)

Kırmızı Kart: DK 75: Gökhan Süzen (Adanaspor)

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