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Gazişehir Gaziantep FK 3 - Samsunspor 0
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 3 - SAMSUNSPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 3 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 18. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Samsunspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 3-0 kazandı.

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Gazişehir Gaziantep FK 3 - Samsunspor 0

TFF 1.Lig 18. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Samsunspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 3-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Gökhan Alsan, Okan Derici (68' Tugay Kaçar), Adama Ba (72' Muhammet Ertürk), Jefferson Nogueira (82' Pierre Webo), Özgürcan Özcan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Samsunspor: Michalis Sifakis, Ahmet Burak Solakel, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak (73' Gökay İravul), Ercan Yazıcı, Ahmet Cebe, Kenan Karışık, Enes İslam İlkin (46' John Chibuike), Georgios Samaras, Göksu Türkdoğan, Muhammet Beşir (46' Jonathan Ayite)

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor, Zorbay Küçük

Goller: DK 28: Özgürcan Özcan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 83: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK), DK 89: Pierre Webo (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 32: Ercan Yazıcı (Samsunspor), DK 45: Ahmet Cebe (Samsunspor), DK 79: Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep FK)

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