İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 18. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek
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