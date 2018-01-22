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İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler
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İŞTE KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Kayserispor - Galatasaray maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Kayserispor - Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 18. Haftasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Ryan Isaac Mendes, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Serdar Aziz, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Iasmın Latovlevıcı, Jason Gregory Denayer, Sofıane Feghoulı

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hakem: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Barış Şimşek

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