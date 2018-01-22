Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...

Gençlerbirliği, 19 Mayıs Stadyumu problemi nedeni ile sadece sezonun ikinci yarısı için kombine bilet çıkarmamıştı.

Hatta yaşanan protestolar nedeni ile kombine bilet çıkarılmayacağı da iddia edilmişti.

Beklenen olmadı, Gençlerbirliği sezonun ikinci yarısı için kombine biletlerini satışa çıkardı.

Buna göre sezonun ikinci yarısı için Maraton kombinesi 100 TL'den, Kapalı A tribün kombinesi 150 TL'den satılacak. Buna 10 TL de Passolig'den hizmet bedeli olarak alınacak.

Passolig kartı olanlar yarından itibaren kombine biletlerini internet üzerinden yükletebileceği öğrenildi.