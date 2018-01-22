Gençlerbirliği'nde kombineler çıkıyor...

Gençlerbirliği, 19 Mayıs Stadyumu problemi nedeni ile sadece sezonun ikinci yarısı için kombine bilet çıkarmamıştı.
Hatta yaşanan protestolar nedeni ile kombine bilet çıkarılmayacağı da iddia edilmişti.
Beklenen olmadı, Gençlerbirliği sezonun ikinci yarısı için kombine biletlerini satışa çıkardı.
Buna göre sezonun ikinci yarısı için Maraton kombinesi 100 TL'den, Kapalı A tribün kombinesi 150 TL'den satılacak. Buna 10 TL de Passolig'den hizmet bedeli olarak alınacak.
Passolig kartı olanlar yarından itibaren kombine biletlerini internet üzerinden yükletebileceği öğrenildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Paykasa Kart - Paykasa Bozdurma İşlemleri - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.