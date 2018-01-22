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Osmanlıspor'da 2 eksik
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OSMANLISPOR'DA 2 EKSİK

Osmanlıspor'da 2 eksik

Osmanlıspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Haftanın ilk çalışmasına Ceyhun Gülselam ve Lawal katılmadı

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Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Evkur Yeni Malatyaspor maçında uzun süre forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi.

Antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık ve şut çalışması yapan mor-sarılı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren idmana tedavilerine devam edilen Ceyhun Gülselam ve Raheem Lawal katılmadı.

Galatasaray-Osmanlıspor karşılaşması, 27 Ocak Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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