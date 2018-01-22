İstifa eden yöneticiler, İlhan Cavcav'ı unutmadı...

Ölümünün 1'nci yıl dönümünde İlhan Cavcav unutulmadı. Ailesi, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve taraftarlar efsane başkan İlhan Cavcav'ı mezarı başında andı.
İlhan Cavcav'ı unutmayanlar bunlarla kalmadı. Kendi döneminde görev verdiği, daha sonra oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında da yönetime giren ancak yaşanan sorunlar nedeni ile Ekim ayında istifalarını veren Arda Çakmak, Hıfzı Kuruşa, Hakan Kaynar ve Sinan Gürsoy; İlhan Cavcav'ı mezarı başında andı.
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