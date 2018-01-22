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İstifa eden yöneticiler, İlhan Cavcav'ı unutmadı...
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İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER, İLHAN CAVCAV'I UNUTMADI...

İstifa eden yöneticiler, İlhan Cavcav'ı unutmadı...

Geçtiğimiz Ekim ayında istifa eden yöneticiler ölümünün 1'nci yıl dönümünde İlhan Cavcav'ı mezarı başında andı...

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Ölümünün 1'nci yıl dönümünde İlhan Cavcav unutulmadı. Ailesi, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve taraftarlar efsane başkan İlhan Cavcav'ı mezarı başında andı.

İlhan Cavcav'ı unutmayanlar bunlarla kalmadı. Kendi döneminde görev verdiği, daha sonra oğlu Murat Cavcav'ın başkanlığında da yönetime giren ancak yaşanan sorunlar nedeni ile Ekim ayında istifalarını veren Arda Çakmak, Hıfzı Kuruşa, Hakan Kaynar ve Sinan Gürsoy; İlhan Cavcav'ı mezarı başında andı.

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2
Aytekin
22 Ocak 201818:11
Bu klubün sizin gibi değerli vefakâr büyük başkanı unutmayan kıymetli yöneticilere her zaman ihtiyacı var. Büyük başkanımıza Allah'tan rahmet diliyorum saygıyla anıyorum.
1
aziz dede
22 Ocak 201818:07
Gonulden unutulmamis demekki merhum baskan helal olsun sizlere eski yoneticiler sizin genclerbirligine bagliliginiz buyuk baskana sayginiz tartisilmaz
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