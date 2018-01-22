Konyasporlu taraftar son yolculuğuna uğurlandı

Hacıveyis Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına A. Konyaspor İkinci Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Mızırak, Asbaşkan Mehmet Günbaş, yöneticiler Mustafa Gökhan Erkan ve Genel Müdür Bahri Bıçakcı katıldı.
Merhum Şakir Aydın’ın son yolculuğunda çok sayıda Konyasporlu taraftar da hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından merhumun cenazesi Üçler Mezarlığına defnedildi.
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