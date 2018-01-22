İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Denizlispor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 18. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Canberk Aydın, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer
Haberleri İstatistikleri
Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral, Sarperbarış Saka
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