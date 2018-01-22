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İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DENİZLİSPOR - ADANASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 18. haftasında Denizlispor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Denizlispor - Adanaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Denizlispor - Adanaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 18. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Leandro Deyrınıo Kappel, Canberk Aydın, Burak Altıparmak, Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Adanaspor: Gökhan Süzen, Magaye Serigne Falilou Dit Nelson, Oğuz Han Aynaoğlu, Onur Akbay, Tevfik Altındağ, Renan Souza Dınız, Vınıcıus Jose Ignacıo, İrfan Can Eğribayat, Vlagyımır Koman, Roneı Gleıson Rodrıgues Dos Reıs, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Hakem: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Deniz Caner Özaral, Sarperbarış Saka

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