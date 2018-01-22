İşte Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 18. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Jefferson Nogueıra Junıor, Ba Adama, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Haberleri İstatistikleri
Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Mıchaıl Sıfakıs, Oğuz Gürbulak, Muhammet Beşir, Ahmet Cebe, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor, Zorbay Küçük
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