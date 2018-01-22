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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 18. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Samsunspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 18. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Bülent Birincioğlu yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Gazişehir Gaziantep FK: Pıerre Achılle Webo Kouamo, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Ahmet Kesim, Jefferson Nogueıra Junıor, Ba Adama, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Uğur Akdemir, Okan Derici, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Samsunspor: Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel, Georgıos Samaras, Kenan Karışık, Göksu Türkdoğan, Mıchaıl Sıfakıs, Oğuz Gürbulak, Muhammet Beşir, Ahmet Cebe, Enes İslam İlkin, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Mehmet Ali Akkor, Zorbay Küçük

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