Ankaragücü'nün hedefi 10 bin üye!

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulumuz Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirdikleri toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundular.

2016-2017 sezonunda TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta yaşanan şampiyonluğun bu sezon da TFF 1.Lig’de yaşanmasını arzu ettiklerini ve bunu başarmak için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirten Yönetim Kurulumuz, “Hedef 10 bin Üye” sloganı ile yeni bir kampanya başlattı.

Yönetim Kurulumuz, toplantı sonrası gündem ve yapılan değerlendirmeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

TFF 2.Lig’de şampiyon olarak tamamladığımız 2016-2017 sezonun ardından TFF 1.Lig’de de aynı başarıyı tekrarlayabilmek için sezon başında güçlü ve yarışmacı bir takım kurduk. TFF 1.Lig’de güçlü ve yarışmacı bir takım kurmak, bir takım yüksek maliyetleri beraberinde getirmiştir. Bu maliyetlerin karşılanabilmesi ve arzulanan başarının yakalanabilmesi için Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz samimi bir gayretle çalışmalarına devam etmektedir.

Sportif başarının yakalanabilmesi dışında yarınlara daha güvenli bakabilmek ve kulübümüzü sorunlarından arındırıp, aydınlık günlere kavuşturabilmek için herkesin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu desteğin oluşması ancak ve ancak birlik ve beraberlikle mümkün olacaktır. Bu anlamda Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde ‘Kulüp Temsili Üyeliği’ için herkesi kulübümüze ‘Temsili Üye’ olmaya davet ediyor ve hedef ‘10.000 üye’ diyoruz.

Ankara’ya ve Ankaragücü’ne gönül veren taraftarlarımızdan, camiamızdan, Ankaralı İş adamlarından, sivil toplum kuruluşlarından kısacası tüm Ankaralılardan kulübümüze ‘Temsili Üye’ olmalarını bekliyoruz.

Artık Süper Lig’e çıkmanın ‘Tam zamanı geldi’ diyor, layık olduğumuz yerde yer alabilmek için tüm Ankaralılardan taşın altına ellerini koymalarını bekliyoruz.

Artık ‘Tam zamanı geldi’ yarın çok geç olabilir, şimdi destek zamanı!

Hedef ‘10.000 temsili üye’ haydi Ankara senin de çorbada tuzun olsun.

Haydi, kulübümüze gel, 1000 TL karşılığında ‘Temsili üye’ ol, ‘Tam zamanı geldi’ yazılı formanı al.