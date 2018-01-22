İlhan Cavcav kabri başında anıldı

Gençlerbirliği Kulübü Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine, Cavcav'ın eşi Nazan, oğulları Murat ve Önder, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Ümit Özat, takım kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz, kulüp personeli ile taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, "Babamızı bir yıl önce kaybettik ama sanki dün gibi. Acılı günümüzde bizi yalnız bırakmayan dostlarıma, taraftarlara, yakınlarıma ve Gençlerbirliği'ne gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de ikinci devreye Kardemir Karabükspor galibiyetiyle başladığını hatırlatan Cavcav, "Gençlerbirliği gerçek gücünü gösterdi. İnşallah, bu yükselişimiz devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi, kuşkusu olmasın. Babam huzur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Bizlere güvensin, hiç merak etmesin. Büyük oğlu, evladı olarak onu en iyi şekilde temsil etmek boynumun borcu." diye konuştu.

Kırmızı-siyahlı futbolculardan Uğur Çiftçi ise İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonu iyi bir yerde tamamlamak istediklerini söyledi.

"İlhan Cavcav, bizim için başkandan öte babamız gibiydi." diyen Uğur, şunları kaydetti:

"Ahmet ile benim buralara gelmemizde çok büyük emeği var. Allah razı olsun. Babamızı kaybettik, onun için çok üzülüyoruz. Gençlerbirliği'ne yakışan yerler burası değil, daha üst sıralar. Bu zamana kadar hep böyle oldu. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Bunu devam ettirerek, başkanımızın adının verildiği sezonu Gençlerbirliği'ne yakışır bir şekilde tamamlamak istiyoruz."

Ahmet Oğuz ise İlhan Cavcav'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Benim için inanılmaz değerliydi. Öldüğünde 2-3 gün ağladım. Akrabam olsa o kadar ağlayacağımı düşünmüyorum. Bana büyük iyilikler yaptı. Allah ondan razı olsun, mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Cavcav'ın kulübü altyapı oyucularına bıraktığını söyleyen Ahmet, "Elimizden geleni yapıp, isminin verildiği sezonda en iyi yerlere çıkmak istiyoruz. Bunun için de güzel bir start verdik. İnşallah, hedeflerimize ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anma töreninde, Cavcav ailesi ve teknik direktör Ümit Özat duygusal anlar yaşadı. Cavcav'ın kabri başında dua eden Özat, mezar taşını öptü.