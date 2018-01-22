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Halkbank yarın İBB'yi ağırlayacak
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HALKBANK YARIN İBB'Yİ AĞIRLAYACAK

Halkbank yarın İBB'yi ağırlayacak

Voleybol Efeler Liginde 15 hafta karşılaşmaları yarın (23 Ocak, Salı) oynanacak

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Voleybol Efeler Liginde 15 hafta karşılaşmaları yarın (23 Ocak, Salı) oynanacak. Ligde 0.045 puan farkı ile ikinci durumda yer alan Halkbank, ligin önemli kadrolarından, 5.sıradaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ile karşı karşıya gelecek. Başkent Voleybol Salonundaki randevunun başlama saati 17:30. Maçın hakemleri Onur Hoşnut ve Bilal Çağlar.

Son maçlarda Halkbank Beşiktaş’ı İstanbul’da 3-0, İBB de Fenerbahçe’ye 3-0 yenilmişti.

Maça hazırlanmak için fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Başantrenör Slobodan Kovac çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi.

“Sıkışık program tüm takımların sorunu” diyen Kovac şöyle konuştu:

“Tam olarak hazırlandığımızı, randımanlı antrenman yaptığımızı söyleyemem. Rakibimizin ne denli güçlü bir takım olduğunu, sahada bize çıkaracakları sorunları biliyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyorsak dikkatli ve mücadeleci bir oyun sergilemek zorundayız. Oyuncularıma güveniyorum. Saygı duyduğumuz rakibimizi buradan puansız göndermek için elimizden geleni yapacağız.”

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