Cengiz'den flaş Terim ve Gomis yanıtı

Cengiz, seçimden sonra teknik direktör Fatih Terim'in istifasını vermek istediğini, ama buna gerek olmadığını kendisine ilettiğini söyledi

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların gündemindeki konuları TRTSPOR'a değerlendirdi.

5 milyon iddiasını yalanladı

Galatasaray'ın bugün 5 milyon dolarlık bir ödeme yapması gerektiğine dair çıkan haberleri yalanlayan Cengiz, "Galatasaray'ın her gün ödemesi var. Bunlar manipülatif haberler." ifadelerini kullandı.

Gomis sakatlığı yüzünden kadroda yok

Gomis'in alacaklarının ödenmediğine yönelik iddialara da değinen Mustafa Cengiz, golcü futbolcunun alacaklarının ödenmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Cengiz, Fransız futbolcunun eski sakatlığının nüksettiğini ve bu yüzden Kayserispor maçının kadrosuna alınmadığını da sözlerine ekledi.

"Terim istifasını vermek istedi"

Seçimden sonra teknik direktör Fatih Terim'in istifasını vermek istediğini kaydeden Mustafa Cengiz, "Fatih Terim, bana nezaketen istifa teklifinde bulundu. Kendisine buna gerek olmadığını söyledim. Zaten onun adını gündeme ilk olarak ben getirdim" dedi.