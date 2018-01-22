Beşiktaş'ta durmak yok

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın yağış altında gerçekleştirildiği bildirildi.

Ligde dün Antalyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma, açma germe ve istasyon koşuları ile idmana başladığı belirtildi.

Çeşitli pas organizasyonlarının ardından orta, şut ve dar alanda kontrollü pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.