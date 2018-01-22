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Beşiktaş'ta durmak yok
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BEŞİKTAŞ'TA DURMAK YOK

Beşiktaş'ta durmak yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Cuma günü Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın yağış altında gerçekleştirildiği bildirildi.

Ligde dün Antalyaspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise ısınma, açma germe ve istasyon koşuları ile idmana başladığı belirtildi.

Çeşitli pas organizasyonlarının ardından orta, şut ve dar alanda kontrollü pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

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