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Başkent ekipleri bu sezon ilk kez...
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BAŞKENT EKİPLERİ BU SEZON İLK KEZ...

Başkent ekipleri bu sezon ilk kez...

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda iki başkent ekibi de ilk kez küme düşme hattında yer almadı.

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Ligde 2. haftadan bu yana düşme hattında bulunan Gençlerbirliği, onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının birinci yıl dönümünde tehlikeli bölgenin dışına çıkmayı averajla da olsa başardı.

İkinci devrenin ilk haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 2-0 yenen Gençlerbirliği, İlhan Cavcav Sezonu'nda puanını 17'ye yükseltti.

Ligde ilk deplasman galibiyetini alan kırmızı-siyahlı ekip, haftayı averajla Antalyaspor'un üzerinde 15. sırada tamamladı.

Haftayı Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğiyle kapatan Osmanlıspor ise puanını 18'e çıkardı ve 14. sıradaki yerini korudu. Osmanlıspor, bu sezon ilk kez 14. haftanın sonunda küme düşme hattından kurtulmuştu.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Osmanlıspor, birlikte ilk kez tehlikeli bölgenin dışında kalmış oldu.
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