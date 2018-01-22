Talisca atıyor, Beşiktaş kazanıyor

Portekiz'in Benfica takımından 2016-2017 sezonu başında 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı oyuncu, attığı gollerle takımına önemli katkıda bulundu.

Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncusunun 1,5 sezonda gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmedi. Talisca, siyah-beyazlı formayla 22 maçta takımına gol kazandırdı. Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusunun gol bulduğu bu maçlarda 17 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın fileleri havalandırdığı 15 Süper Lig karşılaşmasında 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı.

Brezilyalı oyuncu, Avrupa kupalarında 6 karşılaşmada gol sevinci yaşarken, bunların 4'ünü Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın fileleri havalandırdığı 2 Avrupa mücadelesinden ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Talisca'nın gol attığı 1 karşılaşmayı da mağlup olmadan bitirmeyi başardı. Siyah-beyazlı ekip, Talisca'nın gol bulduğu Boluspor karşılaşmasını kazanmayı bildi.

26 gole ulaştı

Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla 1,5 sezonda 26 gole ulaştı.

Geçen sezon Süper Lig'de fileleri 13 kez havalandıran Talisca, Avrupa kupalarında takımına 3 gol kazandırdı. Türkiye Kupası'nda bir kez gol sevinci yaşayan Anderson Talisca, 2016-2017'yi 17 golle tamamladı.

Talisca, bu sezon ise 9 kez gol sevinci yaşadı. Antalyaspor karşısında bulduğu gollerle Süper Lig'de 5. gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 kez fileleri havalandırdı.

Antalyaspor maçlarını seviyor

Beşiktaş, Türkiye kariyerindeki en etkili futbolunu Antalyaspor maçlarında ortaya koydu.

Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon ligde Antalyaspor ile evinde yaptığı ve 3-0 kazandığı maçta 2 kez gol sevinci yaşayan Brezilyalı futbolcu, bu sezonun ikinci yarısında aynı ekibe karşı 2 kez fileleri havalandırdı. Talisca, Antalyaspor maçlarında 4 defa gol sevinci yaşadı.

Sezonun ikinci yarısına yine etkili başladı

Talisca, Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta ikinci yarıya etkili başlayan oyuncu oldu.

Geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünü sakat olarak geçiren ve devreyi 6 golle tamamlayan Brezilyalı oyuncu, 2016-2017'nin ikinci döneminde 11 kez fileleri havalandırdı. 2017-2018'in ilk yarısında 7 gol bulan Anderson Talisca, ikinci yarıya da 2 gollü başlangıç yaptı.

Talisca, Beşiktaş'ın geçen sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçta da bir gol atmıştı.

Deplasman maçlarında 14 gol

Anderson Talisca, deplasman maçlarında daha çok gol buldu.

Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı ekibe dış sahada 14 gol kazandırdı. Talisca, iç saha karşılaşmalarında ise 12 kez fileleri havalandırdı.

Albayrak: "Özlenen Talisca'nın geri döndüğünü düşünüyoruz"

Talisca'nın Antalyaspor karşısında performansını değerlendiren Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Brezilyalı oyuncunun etkili oyununun kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Albayrak, Talisca'nın önemsedikleri bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bize çok katkı sağlayan bir oyuncu. Geçen sezon şampiyonlukta katkı veren oyunculardan biriydi. Performansıyla herkesi mutlu etmişti. Bu sezonun ilk yarısındaki performansında inişler çıkışlar vardı ama Antalyaspor maçıyla özlenen Talisca'nın geri döndüğünü düşünüyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu performansını devam ettirir. Antalyaspor karşısında da çok arzulu ve istekliydi." diye konuştu.