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Bursaspor'da Batalla şoku!
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BURSASPOR'DA BATALLA ŞOKU!

Bursaspor'da Batalla şoku!

Bursaspor, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Batalla'nın 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig’in 18.haftasında evimizde oynadığımız Başakşehir maçının 42.dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Pablo Batalla’nın durumu netleşti.

Pablo Batalla’nın sağ uyluk arka adalesinde 2. Derece kanama ve ödem tespit edildi. Pablo Batalla 4 hafta sahalardan uzak kalacak."

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