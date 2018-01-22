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Fatih Terim, istifa edecek!
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FATİH TERİM, İSTİFA EDECEK!

Fatih Terim, istifa edecek!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu akşam Kayserispor ile oynanacak Süper Lig karşılaşması sonrasında istifa etmesi bekleniyor.

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Dursun Özbek’in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak’a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti. Yeni gelişmeler üzerine tecrübeli hocanın, usulen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.

Özbek seçimi kaybedip, Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturunca gözler Terim’e çevrildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli hocanın, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.

Mustafa Cengiz ise adaylığını açıkladığı ilk gün Fatih Terim'le çalışmak istediğini açıklamıştı.

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