Fatih Terim, istifa edecek!

Dursun Özbek’in göreve getirdiği teknik direktör Fatih Terim, imzayı 20 Ocak’a kadar attığını söyleyerek, kongreyi işaret etmişti. Yeni gelişmeler üzerine tecrübeli hocanın, usulen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.
Özbek seçimi kaybedip, Mustafa Cengiz başkanlık koltuğuna oturunca gözler Terim’e çevrildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Tecrübeli hocanın, usûlen de olsa Kayserispor maçının ardından istifasını vereceği öğrenildi.
Mustafa Cengiz ise adaylığını açıkladığı ilk gün Fatih Terim'le çalışmak istediğini açıklamıştı.
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