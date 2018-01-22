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Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!
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BURAK YILMAZ'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un yıldız forvet golcüsü Burak Yılmaz, takıma yapılan transferler hakkında kendisinin birşey söylemediğini ifade etti.

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Burak Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Takımımıza yapılacak olan transfer ile alakalı söylemiş olduğum sözler yalandır. Transfer hoca ve yönetimin işidir benim işim değil. Bu haber ve bu haberi yapan yalancıdır."

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