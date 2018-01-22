Avcı'dan Arda Turan yorumu

Bursaspor mücadelesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, maçta ilk gole kadar yüzde 81 oranında topla oynadıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

''İkinci golden sonra 45 ve 55’inci dakikalar arasında baskı yer gibi olduk, bireysel hatalar yaptık. İkinci golden sonra oyunumuz kendi kalitemize yakın oldu. Oyuncularımız bir pozisyon verdiler ama maç içerisinde sağlıklı durdular. Pas oyununu bazen çok abarttık, tekrar tekrar geriye döndük, atak sonuçlandırmayı daha fazla yapabilirdik. Böyle bir deplasmanda, seyirci atmosferinde ve farklı formasyonlardaki Bursaspor'a karşı hem bu oyunu oynamak hem de bu skoru almak kolay değil. Oyuncularımın bireysel performansları ve sistemin içindeki performansları son derece iyiydi. Bursaspor, her yerde herkese karşı sonuç alabilecek bir takım.''

Arda Turan'ın performansı

Avcı, yeni transferleri Arda Turan'ın performansının sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

''Oyuncuların yeteneğini alamazsın, yetenekleri vardır elinde. Arda Turan’ın bir senedir maç performansında eksiklik vardı. Ekibimiz, Barcelona’dan antrenman verilerini aldı, antrenman planlaması yapıyoruz. Yetenekli olduğu için topu kaybetmeyen, yeteneklerini doğru kullanan bir oyuncu. Bugün de golle başlaması hem onun için hem de bizim için harika. O yetenekleri ile birlikte bu sistemin içerisine dahil olarak çok önemli katkılar sağlayacak.''