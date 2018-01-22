Mustafa Cengiz, Kayseri deplasmanında

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, 22 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakasını izlemek için maç günü Kayseri'ye gidecek.
Cengiz'e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesinin bekleniyor.
Öte yandan, Galatasaray'da yeni yönetimin mazbatasını 23 Ocak Salı günü almasının planlandığı bildirildi.
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