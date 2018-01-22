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Beşiktaş'a transferde kötü haber
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BEŞİKTAŞ'A TRANSFERDE KÖTÜ HABER

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Ara transfer döneminde Cenk Tosun'u Premier Lig ekibi Everton'a veren Beşiktaş'ın santrfor listesi kabarık.

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Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen West Ham'ın Meksikalı golcüsü Chicharito için hocasından açıklama geldi.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Moyes, "Chicharito ile birkaç oyuncumuzun gideceği yönünde spekülasyonlar var. Ancak hepsi burada kalacak. Hiçbirini göndermeye niyetimiz yok. Chicharito'nun başarılı olması için ona daha çok top getirmeliyiz. Kulübün bu konuda tavrı net" diye konuştu. (Fotomaç)

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