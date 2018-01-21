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Antalyaspor 1 - Beşiktaş 2
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ANTALYASPOR 1 - BEŞİKTAŞ 2

Antalyaspor 1 - Beşiktaş 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

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Antalyaspor 1 - Beşiktaş 2

Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Musa Nizam (60' Sakıb Aytaç), Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Mostapha El Kabir (77' Harun Alpsoy), Charles Fernando, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Danilo Campos (84' Chico), Emre Güral

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Caner Erkin (77' Gökhan Gönül), Gary Medel, Domagoj Vida, Ryan Babel (83' Jeremain Lens), Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (69' Tolgay Arslan), Anderson Talisca, Alvaro Negredo

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Özgür Yankaya

Goller: DK 8: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 30: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 54: Anderson Talisca (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 57: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 72: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 72: Caner Erkin (Beşiktaş)

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