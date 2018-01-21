Antalyaspor 1 - Beşiktaş 2
Süper Lig 2017-2018 18. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Diego Angelo, Musa Nizam (60' Sakıb Aytaç), Ondrej Celustka, Nazim Sangare, Mostapha El Kabir (77' Harun Alpsoy), Charles Fernando, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım, Danilo Campos (84' Chico), Emre Güral
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
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Beşiktaş: Fabricio Agosto, Adriano Correia, Caner Erkin (77' Gökhan Gönül), Gary Medel, Domagoj Vida, Ryan Babel (83' Jeremain Lens), Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (69' Tolgay Arslan), Anderson Talisca, Alvaro Negredo
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Özgür Yankaya
Goller: DK 8: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 30: Anderson Talisca (Beşiktaş), DK 54: Anderson Talisca (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 57: Danilo Campos (Antalyaspor), DK 72: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 72: Caner Erkin (Beşiktaş)
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