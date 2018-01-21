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Altınordu 2 - Elazığspor 1
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ALTINORDU 2 - ELAZIĞSPOR 1

Altınordu 2 - Elazığspor 1

TFF 1.Lig 18. haftasında Altınordu ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

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Altınordu 2 - Elazığspor 1

TFF 1.Lig 18. haftasında Altınordu ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün (90' Recep Yemişci), Mehmet Murat Uçar, Deniz Vural (63' Berkay Samancı), Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu, Barış Alıcı (72' Musa Caner Aktaş), Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Elazığspor: Soner Şahin, Sezgin Coşkun, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Emre Öztürk, Elmar Bjarnason, Kadir Bekmezci, Andreas Tatos (25' Mertan Caner Öztürk), Tom Silva (86' Jeffrey Sarpong), Alpaslan Öztürk, Lamine Diarra

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Gökmen Olgaç, Selahattin Altay, Yasin Kol

Goller: DK 1: Barış Alıcı (Altınordu), DK 65: Barış Alıcı (Altınordu), DK 84: Alpaslan Öztürk (Elazığspor)

Sarı Kartlar: DK 40: Serkan Göksu (Altınordu), DK 52: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 57: Barış Alıcı (Altınordu), DK 68: Tom Silva (Elazığspor), DK 68: Uğur Arslan Kuru (Altınordu), DK 74: Mehmet Yiğit (Elazığspor)

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